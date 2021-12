ROMA (ITALPRESS) – “Rafforzare il legame con il tessuto associativo della provincia, per rendere ancora più efficiente la nostra struttura, per rispondere in modo puntuale alle esigenze delle imprese agricole, offrendo servizi sempre più personalizzati e rispondenti ai reali bisogni del settore”. Lo ha detto Vincenzino Rota, riconfermato oggi alla presidenza di Confagricoltura Roma, durante l’Assemblea che si è svolta nella sede nazionale, a Palazzo Della Valle.

“Oggi il mondo economico va avanti a gran velocità, e noi dobbiamo tenere il passo assicurando ai nostri soci assistenza qualificata nelle diverse attività agricole e nei rapporti con l’agroindustria – ha proseguito Rota – rappresentando al meglio le istanze degli agricoltori, ma anche proponendo soluzioni concrete alla politica e alle istituzioni, locali e nazionali”.

Affiancheranno Rota i vicepresidenti Carlo Corsetti, Orsola Balducci ed Enrico Scorsolini (questi ultimi due riconfermati).

Riunioni tematiche ed approfondimenti sui vari comparti del settore, insieme a tutto il Consiglio direttivo di Confagricoltura Roma, sono già in programma nelle prossime settimane.

(ITALPRESS).