ROMA (ITALPRESS) – “Un’ottima notizia l’ampliamento della platea delle imprese della Regione Lazio che potranno accedere ai finanziamenti a fondo perduto dell’Unione Europea. Alle zone già riconosciute ne sono state aggiunte altre 5, tra queste anche la Tiburtina. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

“Un risultato davvero importante, che consentirà alle aziende operanti in quei territori di poter usufruire degli aiuti di Stato per sostenere gli investimenti in nuovi impianti di produzione o per ampliare o ammodernare le strutture esistenti.

Le imprese della nostra Regione che ricadono nella nuova mappa individuata potranno accedere a misure precluse fino a poco tempo fa. In totale le aree interessate dal programma hanno una popolazione di circa 877mila abitanti. Con la nuova programmazione europea rientra nella Carta degli aiuti di Stato anche la Tiburtina Valley, una zona produttiva decisiva per il PIL della nostra Regione”.

(ITALPRESS).

