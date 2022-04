ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio sostiene il mondo delle imprese. La Giunta regionale ha approvato una delibera con l’obiettivo di finanziare con più di 3.000.000 di euro la creazione e il consolidamento di start-up innovative e iniziative di spin-off della ricerca. L’atto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. “Il sostegno a chi decide di fare impresa è fondamentale per la crescita della nostra economia. Dobbiamo dare la possibilità a chi ha una nuova idea di portarla avanti, la nascita e lo sviluppo di una realtà imprenditoriale è un successo per tutto il territorio della nostra Regione. Investiamo nei nostri talenti!”, dice Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Nello specifico possono beneficiarne: Start-up innovative costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda, che abbiano i requisiti dimensionali di piccola impresa;

può trattarsi anche di società da costituire; “Spin-off della ricerca”: quando almeno uno dei soci è un “socio innovatore”, vale a dire una persona fisica che, oltre a sottoscrivere una quota nel capitale della startup innovativa, abbia il titolo o una esperienza di ricercatore e dedichi almeno metà del proprio tempo lavorativo al piano di attività agevolato, il quale deve valorizzare gli esiti dell’attività di ricerca svolta in precedenza.

Il contributo è a fondo perduto e può coprire fino al 100% delle spese ammissibili e da rendicontare (sono ammissibili le spese previste dal Piano di Attività).

Il contributo minimo è di 10.000 euro, quello massimo è di 30.000 euro, può essere incrementato a 60.000 euro nel caso in cui i maggiori apporti di capitale siano da parte di investitori terzi e indipendenti e a 100.000 euro nel caso di spin off della ricerca, a condizione che l’apporto di tempo lavorativo rappresenti almeno il 50% del totale degli apporti validi.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il portale GeCoWEB Plus.

(ITALPRESS).

