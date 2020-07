Maverick Vinales è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gran Premio di Andalusia. Si apre il secondo appuntamento con il Mondiale MotoGP sul circuito di Jerez e nelle FP1 il pilota spagnolo della Yamaha ha fermato il tempo in 1’37″063 mettendosi alle spalle il compagno di team Valentino Rossi, che sembra rinato in questa prima sessione, secondo per una questione di un decimo abbondante. Al terzo posto nella mattinata c’è Brad Binder su KTM. Bene anche Franco Morbidelli col quarto crono, mentre il leader del Mondiale Fabio Quartararo è soltanto tredicesimo. Deludenti le Ducati ufficiali, in particolare Dovizioso lontano dai primi e appena dentro la top-10. Alle 14.10 le secondo prove. Giornata di riposo per Marc Marquez che, tornato in tempi record dopo l’operazione subita martedì all’omero destro, sarà alla guida della sua Honda nella giornata di domani per capire se sarà in grado di correre in questo weekend.

