Vigili del fuoco al lavoro per incendio azienda rifiuti nel sassarese

Vigili del fuoco al lavoro per incendio azienda rifiuti nel sassarese

Per tutta la notte squadre dei vigili del fuoco del Comando di Sassari hanno operato per spegnere l'incendio che ha colpito l’azienda di trattamento dei rifiuti a Truncu Reale. Diminuiti i fumi della combustione, proseguiranno per tutta la giornata le operazioni di spegnimento e raffreddamento. tvi/gtr