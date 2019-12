VIDAL ROMPE COL BARCELLONA, INTER VICINA

Le strade di Inter e Arturo Vidal sembrano ormai destinate a congiungersi. Il 32enne centrocampista cileno, con trascorsi alla Juventus, ha infatti denunciato il Barcellona alla commissione ‘Mixta’ di Liga e Afe, il sindacato dei calciatori, per il presunto mancato pagamento di bonus, relativi alla passata stagione, per una cifra di 2,4 milioni di euro, la differenza tra i 4 richiesti e l’1,6 ottenuto. Una mossa che ha indispettito il club blaugrana, sicuro che derivi dalla volonta dell’ex bianconero di lasciare la Liga per raggiungere il suo amico Antonio Conte. Arturo Vidal ha assistito alla partita d’addio di Rodolfo Madrid, allenatore del suo club, Rodelindo Román, e del suo ex socio in Colo Colo, e ha fatto riferimento alla controversia del momento in Spagna: la sua richiesta per il Barcellona. “Il responsabile non sono io, di queste cose se ne occupa il mio legale”, ha detto ai media locali Vidal, in Cile per la partita d’addio del suo ex compagno di squadra nel Colo Colo Rodolfo Madrid. “Mi sembra ingiusto che mi manchino quei soldi – ha aggiunto il centrocampista del Barça – ma, come ho già detto, è un argomento di cui parlerò quando tornerò in Spagna. Ora sono in vacanza e voglio solo parlare di ciò che accade qui”. A riportare la risposta del Barcellona è ‘Mundo Deportivo’. “Questo è il caso più inedito di tutti – ha sottolineato il club catalano – Qualcuno ti paga un debito, a te sembra che le regole non siano rispettate, allora aspetti sei mesi senza avvertire educatamente che ci potrebbe essere stato un errore, per poi richiedere che entro 24 ore ti venga corrisposta una determinata cifra solo quando i media pubblicano la notizia di un interesse da parte di un’altra squadra (l’Inter, ndr). Gli atti del signor Vidal dimostrano che ha ricevuto pacificamente un pagamento conforme agli accordi, e solo ora, per ragioni a noi ignote e che potrebbero spiegarsi con quanto illustrato sopra, manifesta questo interesse. In questi sei lunghi mesi Vidal non ha ritenuto di doverci comunicare di essere in disaccordo”.

