VIA THIAGO MOTTA, NICOLA NUOVO TECNICO DEL GENOA

Nuovo cambio in panchina al Genoa: via Thiago Motta, dentro Davide Nicola. Ufficiale l’ingaggio come nuovo allenatore del 46enne piemontese, ex giocatore rossoblù negli anni Novanta (166 presenze in campionato), vincitore di una Coppa Anglo-Italiana allo stadio di Wembley. Nicola, che nella sua carriera da tecnico ha guidato Lumezzane, Livorno, Bari, Crotone e, nella scorsa stagione, l’Udinese, domani dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo “Signorini”. Il nuovo tecnico ha comunque avuto modo di riprendere confidenza con l’ambiente già oggi, trascorrendo la giornata a Pegli assieme all’amministratore delegato Zarbano e al ds Marroccu. Ad accoglierlo c’erano il capitano Criscito e il difensore Zapata che hanno anticipato la ripresa degli allenamenti.

Si chiude invece dopo appena 9 gare di campionato (più una in Coppa Italia, 3-2 sull’Ascoli) l’esperienza di Thiago Motta: arrivato al posto dell’esonerato Andreazzoli, dopo il successo all’esordio contro il Brescia ha collezionato 3 pareggi e 5 sconfitte, l’ultima a San Siro contro l’Inter (0-4) prima della sosta, facendo precipitare la squadra all’ultimo posto in classifica.

(ITALPRESS).