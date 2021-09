Via libera Ue a 520 mln di aiuti a fiere e congressi

Via libera della Commissione europea a 520 milioni di aiuti di Stato per risarcire le imprese italiane del settore fieristico e congressuale e i loro fornitori di servizi per i danni subiti a causa della pandemia. abr/gtr