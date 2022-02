PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Kamila Valieva sarà domani regolarmente sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino per il singolo femminile del pattinaggio di figura. La Divisione ad hoc del Tas stanziata nella capitale cinese ha respinto i ricorsi di Cio, Wada e Isu determinando che “nessuna sospensione provvisoria può essere imposta all’atleta date le eccezionali circostanze”. Ovvero il fatto che sia una “persona protetta” – in quanto minore di 16 anni – secondo il codice mondiale antidoping (Wadc). Inoltre, proprio per le “persone protette, c’è una sorta di vuoto legislativo sulla sospensione provvisoria, sia nelle regole antidoping Rusada che nel Wadc. Secondo il Tas, poi, la Valieva non è risultata positiva durante i Giochi e poichè la procedura disciplinare sulla positività dello scorso dicembre è ancora in corso, il Collegio “ha considerato che impedire all’atleta di prendere parte ai Giochi Olimpici le causerebbe un danno irreparabile date le circostanze”. E ancora, il tribunale ha tenuto conto della tempistica della notifica della positività, sottolineando che “non è colpa sua se è arrivata nel bel mezzo dei Giochi Invernali di Pechino”. Ecco perchè “consentire che la sospensione provvisoria resti revocata è appropriato”. Sul merito del caso e sulle conseguenze legali relativi ai risultati del team event – in ballo l’oro conquistato dal Comitato Olimpico russo – se ne riparlerà in altri procedimenti”.

(ITALPRESS).

