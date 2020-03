Via libera alla lotteria degli scontrini

Via libera del Garante per la privacy alla "lotteria degli scontrini". Risolte le criticita' legate alla riservatezza dei partecipanti. Il Garante ha rivolto una particolare attenzione al codice lotteria, usato in alternativa al codice fiscale: una misura che e' stata ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta su larga scala di dati.