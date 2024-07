Via D’Amelio, Piantedosi a Palermo per cerimonia alla caserma Lungaro

PALERMO (ITALPRESS) - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha partecipato, presso la caserma Lungaro a Palermo, alla cerimonia commemorativa per la strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Agostino Catalano e Vincenzo Li Muli. Piantedosi, accompagnato dal capo della Polizia Vittorio Pisani, ha preso parte alla deposizione di una corona d'alloro presso la lapide che all'interno dell'Ufficio scorte della Questura ricorda i caduti di Capaci e via D’Amelio; il ministro ha successivamente assistito alla scopertura di una targa nella cappella della caserma Lungaro, infine alla proiezione del film I ragazzi delle scorte "Ricordo tutto". xd8/pc/r