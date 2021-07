via D’Amelio, Fava “Depistaggio continua, Italia vuole risposte”

"Dalle 22 audizioni della nostra Commissione viene fuori un quadro preoccupante e non solo per quanto sia ancora oggi tenace il tentativo di portare indagini e ricostruzioni della strage di via D'Amelio verso lidi più sicuri" dice il presidente della Commissione Antimafia dell'Ars, Claudio Fava. bil/tvi/red