PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali non sarà a Pechino per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali in quanto positiva al Covid. Lo si apprende da fonti del Governo. A rappresentare l’Italia dovrebbe quindi esserci l’ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari.

(ITALPRESS).

