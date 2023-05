Vetro, 9 bottiglie su 10 recuperate per il riciclo

Il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro riesce a recuperare circa 9 bottiglie su 10. Ne ha parlato il presidente Gianni Scotti, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl