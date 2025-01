ROMA (ITALPRESS) – Vespa svela Vespa 946 Snake, una nuova rivisitazione in edizione limitata del modello iconico che incarna l’essenza dell’inverno e amplifica il progetto lifestyle empty space dedicato alla stagione invernale.

Con un design ispirato ai paesaggi ghiacciati e alla bellezza eterea della stagione, Vespa 946 Snake si distingue per la sua livrea azzurra iridescente dalle sfumature sui toni del ghiaccio che richiama la purezza e la forza di un paesaggio innevato.

A questa armoniosa fusione di eleganza e scenario glaciale si aggiunge l’ispirazione del serpente, che trova espressione nelle manopole e nella sella, modellate per richiamare la morbida texture della pelle dell’animale. Il serpente cromato, presente sia sul tappo del serbatoio che sul parafango, completa un’opera di stile che unisce forza, grazia e originalità.

Disponibile in soli 888 pezzi numerati, Vespa 946 Snake è una vera e propria dichiarazione di stile destinata a diventare un pezzo da collezione all’interno della Lunar Collection, la serie di modelli limited edition che rende omaggio al Calendario Lunare. La Vespa 946 Snake nasce proprio come massima espressione di questa filosofia. Vespa 946 Snake è inoltre accompagnata da accessori, progettati con la massima attenzione al design e alla funzionalità, mantenendosi in sintonia con lo stile della collezione. Il casco, con interni removibili e visiera fumè, manifesta una cura artigianale per i dettagli. Anche il suo colore rispecchia la finitura dello scooter: un azzurro iridescente con un serpente cromato in 3D. L’ideale per chi desidera sicurezza senza rinunciare allo stile, mimetizzandosi pur distinguendosi, per non passare inosservati. Il percorso di Vespa nel mondo lifestyle si rafforza con l’attivazione di un progetto retail su scala globale che porterà all’apertura cadenzata nel primo quarter del 2025 di una serie di pop-up in prestigiose location selezionate, dove la Vespa 946 Snake sarà esposta insieme alla Vespa Snake Capsule con gli accessori in edizione limitata.

