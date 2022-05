VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato a palazzo Balbi a Venezia, i rappresentanti sindacali in merito alla crisi dell’azienda Speedline di Santa Maria di Sala (VE). Il Governatore, nel corso dell’incontro, ha ribadito la posizione della Regione del Veneto e l’impegno, attraverso l’Assessore al lavoro e l’Unità di crisi aziendali, nel continuare a seguire l’evoluzione della situazione aziendale di Speedline come è stato sempre fatto fino ad oggi. “Il nostro obiettivo è e rimane quello che la proprietà riveda le proprie decisioni e che non venga chiuso lo stabilimento di Santa Maria di Sala” ha puntualizzato il Presidente. Presenti all’incontro i rappresentanti di Fim Cisl e Fiom Cgil, oltre a Cisl e Cgil Venezia. Nello specifico: Michele Zanocco, segretario generale Cisl Venezia, Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl, Matteo Masiero segretario generale Fim Venezia, Paolo Albanese, Paolo Zennaro, Renzo Bonaldo Rsu Fim Speedline, Ugo Agiollo segretario generale Cgil Venezia, Manuela Musolla segreteria Fiom Venezia e Andrea Zampieri Rsu Fiom Speedline.

– Foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).

