BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere che ha aperto il weekend del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. Sul circuito di Baku il pilota olandese della Red Bull ha realizzato il miglior tempo nelle FP1, chiudendo il suo giro veloce in 1’43″184. Secondo crono per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+0″043) davanti al compagno di box spagnolo Carlos Sainz (+0″337). Ai piedi del podio virtuale c’è un’altra Red Bull, quella del messicano Sergio Perez (a 446 millesimi), che precede Daniel Ricciardo (McLaren) e Pierre Gasly (Alpha Tauri). Solamente settimo il campione in carica Lewis Hamilton, il quale paga un distacco di 709 millesimi davanti a Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) e al collega di scuderia Valtteri Bottas, decimo a +1″707.

(ITALPRESS).