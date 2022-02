ROMA (ITALPRESS) – Dopo la pazza stagione che lo ha proclamato per la prima volta campione del mondo, Max Verstappen è pronto a tornare in pista con la sua nuova Red Bull in un 2022 ricco di cambiamenti. E’ stata presentata la RB18 con cui l’olandese, affiancato dal messicano Sergio Perez, cercherà di battere nuovamente Lewis Hamilton. Gomme più grandi (18 pollici), un nuovo sponsor (Oracle) e un’aerodinamica delle vetture completamente diversa: queste alcune delle novità che toccano la scuderia di Milton Keynes e non solo. Nulla che spaventi più di tanto il campione del mondo in carica, il quale sarà in pista con il numero 1 e non più con il suo storico 33: “Più pressione dopo il titolo? Farò tutto quello che ho sempre fatto, non c’è motivo per cambiare – ha ammesso Verstappen durante la presentazione – Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Ho riposato molto e ora sono pronto per tornare a guidare”. Verstappen si è soffermato poi sulle nuove regole: “Io cerco di prepararmi al meglio possibile ma ci saranno macchine diverse quindi sono ancora molte le incognite da scoprire. Sono curioso di sapere come si comporterà la nostra vettura”, ha ammesso il campione del mondo.

Si carica anche Sergio Perez, vincitore a Baku lo scorso anno e fondamentale nel supporto che ha portato Verstappen alla conquista del Mondiale: “E’ bello tornare a lavorare con il team dopo il titolo vinto da Max. Sono molto emozionato nel fare il mio ritorno in pista con una nuova macchina. Non vedo l’ora di essere nuovamente a contatto con i fan perchè negli ultimi due anni ci sono state molte restrizioni. La Formula 1 ormai è conosciuta e amata in tutto il mondo. Spero di poter competere alla grande durante la stagione, per il team e per i tifosi”. Non poteva mancare, durante la presentazione della nuova vettura targata Red Bull, il team principal Christian Horner che nel 2021 ha vissuto una sfida a suon di botta e risposta con il numero 1 della Mercedes, Toto Wolff: “E’ stata una stagione molto intensa, una delle più belle per quanto riguarda la storia della Red Bull. Abbiamo il numero uno sulla nostra macchina e vogliamo riconfermarci conquistando un altro titolo. La competitività è alta ma ci proveremo”. Tolti i veli alla nuova vettura, la Red Bull si prepara all’esordio stagionale fissato tra poco più di un mese in Bahrain con un obiettivo preciso: continuare a vincere.

