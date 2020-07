È di Max Verstappen il giro più veloce nelle prove libere 1 del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota olandese della Red Bull ferma il cronometro sull’1’27″422 con quattro decimi di vantaggio su Lewis Hamilton mentre la Racing Point di Lance Stroll è terza a mezzo secondo. Quinto tempo per Charles Leclerc che con mescola media si piazza a 799 millesimi di ritardo da Verstappen mentre per Sebastian Vettel la sessione è terminata anzitempo, senza alcun tempo sul cronometro, a causa di un problema all’intercooler. In pista a Silverstone anche Nico Hulkenberg: per il tedesco nono tempo in un ritorno del tutto inatteso in Formula 1 a seguito della positività al Covid-19 da parte di Sergio Perez.

(ITALPRESS).