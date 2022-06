MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Max Verstappen è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada di Formula 1. Sul circuito di Montreal, il pilota olandese della Red Bull fa registrare ancora il miglior tempo dopo le FP1 girando in 1’14″127. Podio virtuale completato dalle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc, staccato di 81 millesimi, e dello spagnolo Carlos Sainz (+0″225). In top-5 ci sono i veterani Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine).

Settimo crono per George Russell (Mercedes), mentre Lewis Hamilton è solo tredicesimo dietro a Sergio Perez (Red Bull, undicesimo) e Lance Stroll (Aston Martin). Leclerc però incorrerà in una penalità. Dopo aver sostituito il motore in seguito alla rottura in quel di Baku, la Ferrari ha cambiato anche la centralina nella macchina del monegasco. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo le prove libere del venerdì a Montreal da parte della FIA: automatica dunque la penalità che Leclerc dovrà scontare in gara di ben dieci posizioni in griglia. Domani i piloti torneranno in pista per le FP3 e le qualifiche che formeranno la griglia di partenza.

