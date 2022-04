ROMA (ITALPRESS) – Un confronto cordiale e trasparente con le Associazioni dei consumatori per illustrare gli obiettivi e le azioni del Gruppo FS Italiane e raccogliere utili segnalazioni attraverso un costante e costruttivo rapporto con gli stakeholder. È la sintesi dell’incontro avvenuto oggi 21 aprile, in streaming, fra l’Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris, e i rappresentanti delle associazioni che tutelano i diritti dei consumatori. Per il Gruppo FS Italiane sono intervenuti inoltre Aldo Isi, AD di Anas, Massimo Bruno, Chief Corporate Affairs Officer FS, Fabrizio Favara, Chief Strategy Officer FS e Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation e Digital Officer FS.

«L’incontro di oggi rappresenta un’importante occasione di ascolto di esigenze e di utili suggerimenti, perché per poter veramente svolgere un servizio all’altezza bisogna essere capaci di ascoltare» così l’Amministratore delegato Luigi Ferraris aprendo il confronto. Poi, rivolgendosi ai rappresentanti dei consumatori, ha proseguito: «Nel Gruppo FS troverete tutta la disponibilità ad ascoltare e cercare di dar seguito a quelle che sono le istanze e le esigenze dei consumatori, dei nostri viaggiatori e di tutti gli stakeholder coinvolti nei progetti e nelle attività che il Gruppo FS porta avanti, tra cui la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, alcune delle quali inserite nel PNRR».

L’importanza di questo confronto continuo con le associazioni, e di un loro attivo coinvolgimento nel monitoraggio delle attività e dei servizi erogati dalle società del Gruppo FS, è confermato dall’avvio di lavori congiunti per la sottoscrizione di un formale protocollo che regoli i rapporti tra FS e le associazioni.

Ai delegati delle associazioni, l’AD Ferraris e i vertici del Gruppo hanno illustrato gli obiettivi e le linee strategiche del prossimo Piano Industriale che punta a trasformare FS sempre più un’azienda di infrastrutture e servizi per una mobilità sostenibile, integrata e digitale.

Grande interesse per le proposte e i contenuti del Piano da parte delle associazioni che hanno offerto la loro disponibilità a seguirne l’evoluzione e a collaborare con il Gruppo FS alla progressiva messa a punto di quegli aspetti che riguardano più da vicino i consumatori e la qualità del viaggio, in un’ottica di mobilità sostenibile.Per le Associazioni dei consumatori erano presenti i delegati di Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del consumatore, CTCU, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon e Unione nazionale consumatori.

