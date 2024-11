TORINO (ITALPRESS) – In occasione della 41esima assemblea nazionale Anci, il vicepresidente e delegato allo Sport, salute, politiche giovanili e aree interne Anci, Roberto Pella, ha incontrato il direttore generale della Lega Pro, Paolo Bedin, nell’ambito della collaborazione volta a favorire nuove sinergie tra le amministrazioni locali e il mondo dello sport. Lega Pro e Anci hanno manifestato la volontà di giungere a un protocollo d’intesa mirato a rafforzare il dialogo tra i Comuni e i club calcistici e le associazioni sportive in generale, al fine di sostenere la crescita dello sport come strumento di sviluppo locale. L’intesa si prefigge diversi obiettivi per il consolidamento del ruolo dello sport come vettore fondamentale per la valorizzazione dei territori, delle loro eccellenze e delle identità locali. “Ritengo che questo futuro accordo darà l’opportunità a Comuni e Lega Pro di avviare una stagione di forte collaborazione che, per impegno e competenza di entrambe le parti potrà portare alla risoluzione di questioni che coinvolgono territori e squadre di calcio e alla promozione e alla crescita dello sport e del calcio in particolare”, ha dichiarato Pella. Il presidente della Lega Pro Matteo Marani, in una dichiarazione affidata a Bedin, ha evidenziato l’importanza di costruire una piattaforma dedicata al dialogo strutturato tra Comuni, società calcistiche e altri stakeholder, un modello già applicato nel corso dell’iniziativa “City Club”, tenutasi lo scorso aprile a Pesaro alla presenza dello Pella. “La collaborazione tra le nostre realtà è strategica, grazie alla rappresentanza capillare di Anci, che racchiude la quasi totalità dei Comuni italiani, e al ruolo di Lega Pro, che con i suoi 60 club associati è espressione di un calcio fortemente radicato nei territori – il commento di Marani – Questa intesa vuole fare da apripista per una maggiore integrazione tra enti locali e mondo dello sport, affinchè lo sport possa diventare un volano per la crescita sostenibile e il benessere delle comunità locali”.

– foto ufficio stampa Anci –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]