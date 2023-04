VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha ricevuto ieri a Ca’ Farsetti gli scout che parteciperanno al 25° World Scout Jamboree, in programma dall’1 al 12 agosto a Saemangeum, Buan-gun, Jeollabuk-do in Corea del Sud. Coordinato dall’Organizzazione mondiale del Movimento Scout, il World Scout Jamboree è il più grande campo giovanile del mondo che si tiene ogni quattro anni. Sono previsti complessivamente 50.000 partecipanti provenienti da 170 Paesi per condividere cultura, esperienza e amicizia e mettere in pratica una concreta cittadinanza globale. Il motto del Jamboree 2023 è ‘Draw your dream’ ed esprime il desiderio di rendere l’evento un’opportunità per coltivare le proprie speranze e i propri sogni.

“Come quattro anni fa – ha dichiarato Venturini – quando abbiamo ricevuto gli scout in partenza per gli Stati Uniti, abbiamo voluto incontrare i ragazzi che partiranno per il Sud Corea. Il Jamboree è un raduno internazionale del movimento dello scautismo e dei suoi valori. A questi ragazzi ho augurato di fare un’esperienza bellissima. In questa occasione rappresenteranno anche la città di Venezia ed un onore per noi vederli impegnati in questa splendida iniziativa”.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).