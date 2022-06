Al via con l’autunno la stagione di prosa del Teatro Toniolo: dal 25 ottobre prende vita un cartellone d’eccezione pensato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e costruito con Arteven, il Circuito Multidisciplinare del Veneto. Il programma della stagione 2022/23 porterà in città attori e compagnie anche internazionali. “Oggi presentiamo una stagione davvero ricca, all’insegna di grandi nomi e spettacoli di caratura nazionale per adulti e famiglie. Un cartellone straordinario che conferma questo teatro come una realtà d’eccellenza della Venezia metropolitana, luogo di incontri e contaminazioni continue tra artisti e pubblico’ ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro. Ecco i grandi nomi del teatro italiano che tornano a calcare il palcoscenico mestrino: Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Paolo Calabresi, Arturo Cirillo, Alessandro Federico, Anna Foglietta, Chiara Francini, Gabriele Lavia, Peppino Mazzotta, Paola Minaccioni, Umberto Orsini, Andrea Pennacchi, Paolo Ruffini, Arianna Scommegna, Emilio Solfrizzi. Appuntamento poi con la danza della Parsons Dance, compagnia internazionale che si esibisce nei maggiori teatri del mondo. L’apertura della nuova stagione è affidata al musical Mamma Mia!: il 25 ottobre si alza il sipario con la celebre commedia musicale che dal suo debutto ha registrato il sold out in tutti i teatri italiani. Grazie a un cast di oltre 40 artisti tra i più affermati del musical italiano e l’orchestra dal vivo, il pubblico potrà scatenarsi al ritmo di hit degli ABBA come Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all, Super Trouper e molti altri: 24 brani che, per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo.

– Foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).