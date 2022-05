A 26 anni dall’ultima edizione, che venne disputata nel 1996, ritorna “Il Miglio di Mestre”, la manifestazione podistica di corsa su strada, organizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con il distretto del commercio di Mestre e le associazioni sportive del territorio, che si corre sulla tipica distanza anglosassone di 1.609 metri. L’evento, in programma venerdì 27 maggio, è stato presentato questa mattina a Mestre nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il vicesindaco di Venezia. Presenti anche il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, il presidente della Venicemarathon Piero Rosa Salva, il presidente del Panathlon Mestre Fabrizio Coniglio e il presidente del comitato provinciale di Venezia della Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera, Gilberto Sartorato. L’obiettivo della manifestazione, inserita sia nel calendario della rassegna “Salta cori zoga” che nel palinsesto delle “Città in festa”, è quello di favorire la socializzazione, la promozione e l’animazione del territorio.

Il programma prevede il ritrovo degli atleti a partire dalle ore 18 e la partenza dalle 20. Il percorso, di circa 800 metri, da ripetere due volte, si snoderà lungo via Piave. Il piatto forte sarà la gara competitiva, a numero chiuso, sotto l’egida della Fidal e riservata esclusivamente ad atleti tesserati, alla quale potranno iscriversi un massimo di 300 podisti. Spazio anche alle categorie giovanili, che si cimenteranno su distanze più brevi. Concluso l’evento agonistico, partirà invece il Family Miglio, dove chiunque potrà cimentarsi liberamente sul percorso di gara. Per tutta la durata della manifestazione, dalle ore 20 alle 22, l’area di via Piave compresa tra via Fiume e piazzale Monsignor Olivotti diventerà un’isola pedonale.

– Foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).