VENEZIA (ITALPRESS) – “About Venezia, the most ancient smart city” è il claim dello spazio espositivo della Città di Venezia all’interno del Padiglione Italia durante la settimana inaugurale dell’Expo di Osaka 2025. Venezia, attraverso un percorso visivo e uditivo, esporrà al mondo le sue straordinarie eccellenze culturali, artistiche, storiche e produttive. Un’opportunità unica per mostrare il ‘saper fare’ e le meraviglie del territorio metropolitano a un pubblico globale, rafforzando così il suo ruolo nel panorama internazionale e promuovendo un dialogo tra culture e popoli.

È stato presentato questa mattina nella sede della Città metropolitana di Ca’ Corner dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il programma della settimana inaugurale di Expo 2025, insieme al rettore dell’Università Iuav di Venezia, Benno Albrecht, alla prorettrice alle Relazioni internazionali di Ca’ Foscari, Chiara Saccon, alla direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, Chiara Squarcina, al presidente della Venice International University Umberto Vattani, al presidente e fondatore di H-Farm, Riccardo Donadon, al direttore operativo di Vela spa, Fabrizio D’Oria, e al sovrintendente del Teatro La Fenice, Nicola Colabianchi. All’incontro hanno partecipato anche i partner e le istituzioni che renderanno vitale lo spazio dedicato alla Serenissima.

La presenza di Venezia all’Expo 2025 per il sindaco Luigi Brugnaro “non solo rafforzerà la nostra immagine nel mondo, ma faciliterà anche nuove collaborazioni internazionali su temi chiave come la sostenibilità e l’innovazione. Venezia non è solo patrimonio storico, ma anche innovazione e ricerca- ha ricordato il primo cittadino – Per questo è fondamentale promuoverla in un contesto internazionale, evidenziando il suo ruolo come città di tendenza. La collaborazione con il territorio metropolitano – da Padova a Treviso, da Vicenza a Rovigo e Belluno – è essenziale per valorizzare al meglio le nostre eccellenze. All’Expo racconteremo una Venezia capace di guardare al futuro con ambizione e visione globale”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

