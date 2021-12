VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha incontrato questa mattina il ministro della Giustizia Marta Cartabia, in occasione della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa che si è aperta oggi a Venezia, alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista.

“Per la città è un grande onore ospitare questo evento, ringrazio il ministro per aver scelto Venezia – ha detto il sindaco Brugnaro – Quello della Giustizia è un tema che deve essere sempre in primo piano nel nostro Paese. E’ necessario stare vicino a chi opera in questo settore, sostenerlo anche sul fronte delle strutture e creare condizioni perché la Giustizia possa essere amministrata al meglio. Sono sicuro che il ministro e il governo sapranno lavorare molto bene su questa linea”.

