VENEZIA (ITALPRESS) – Il Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale, dove fino al 24 novembre sarà possibile visitare “Sestante Domestico” e “Artefici del nostro tempo” ed il Padiglione 29 a Forte Marghera, dove è stata allestita la mostra collettiva dei giovani partecipanti al concorso che resterà aperta fino al 31 dicembre, diventano i set ideali per tutti i visitatori che vogliono mettere in evidenza le loro doti di video-maker e realizzare uno spot di un minuto che promuova l’immagine, l’essenza e lo spirito delle esposizioni, sui social e sul web. L’iniziativa, promossa da Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici, è rivolta a chiunque voglia cimentarsi con la propria creatività, dopo aver visitato il Padiglione Venezia alla Biennale e il Padiglione 29 a Forte Marghera, partecipando al contest con l’invio dei propri reel. Il successo della precedente edizione, vinta da Alia Simoncini, ha superato ogni più rosea aspettativa relativamente alle partecipazioni e fa ben sperare in prospettiva, sia per la quantità dei video inviati sia per la qualità degli stessi. E’ questa la sintesi del nuovo, divertente e originale video contest che ha preso avvio in occasione della premiazione degli artisti vincitori del concorso “Artefici del Nostro Tempo 2024” e dell’inaugurazione della mostra lo scorso 20 giugno. Il concorso prevede che tra tutti i video inviati entro il 31 ottobre venga selezionato da un’apposita giuria quello giudicato migliore in assoluto, al quale sarà attribuito un premio in denaro di 1.000 euro e conferito il compito di realizzare lo spot promozionale per la sesta edizione del concorso per giovani artisti under 35 “Artefici del Nostro tempo 2025” in collaborazione con professionisti del settore. I dettagli e le modalità di invio dei video, semplificati al massimo nella procedura, saranno visibili sui social e sul live del Comune di Venezia, sul materiale cartaceo pubblicitario disponibile direttamente in Padiglione Venezia e al Padiglione 29 di Forte Marghera dove, inquadrando un QR code si potrà accedere ad alcune semplici indicazioni tecniche (per esempio durata e formato del video). Sarà possibile partecipare al videocontest anche collegandosi direttamente alla homepage del Comune di Venezia; entrambe le modalità di accesso alle informazioni reindirizzeranno ad un bot Telegram dove, inserendo pochi dati personali, sarà possibile iscriversi e inviare il proprio video; il bot è già raggiungibile direttamente dalla app Telegram cercando “padiglionevenezia_bot” oppure dal link: https://t.me/padiglionevenezia_bot

Il bando del contest è pubblicato sul sito del Comune di Venezia al link: www.comune.venezia.it/content/verso-artefici-nostro-tempo-2025

– Foto ufficio stampa Comune Venezia –

(ITALPRESS).