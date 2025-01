VENEZIA (ITALPRESS) – “La lettera d’intenti firmata nell’aprile 2022 con Intesa Sanpaolo è stata il primo passo di una collaborazione strategica, nata per promuovere la valorizzazione e la crescita del nostro territorio. Collaborare con un istituto leader in Europa per capitalizzazione e riconosciuto per l’elevata fiducia da parte degli investitori, ha reso le politiche regionali ancora più competitive. Questo accordo, a distanza di tre anni, si conferma una leva rilevante per lo sviluppo economico del nostro territorio, grazie all’avvio di progetti innovativi, sostenibili e inclusivi, anche nelle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Il bilancio di questa partnership evidenzia come l’interesse comune di rafforzare il legame con il tessuto socioeconomico e ambientale del Veneto stia facendo della nostra regione un ‘brand territorialè riconosciuto e apprezzato sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, si conferma la nostra adesione agli obiettivi europei del Green Deal, del PNRR e della politica di coesione 2021-2027”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha tracciato un bilancio dell’accordo siglato con Intesa Sanpaolo, sottolineandone i risultati tangibili. La collaborazione, orientata alla transizione ecologica, all’innovazione tecnologica, all’economia circolare e all’inclusione sociale, ha permesso di sostenere settori chiave, tra cui l’agroalimentare, che riveste un ruolo cruciale nell’economia veneta. Recentemente Intesa San Paolo è stata confermata, con una capitalizzazione di 69 miliardi di euro, come la prima banca dell’Eurozona. “L’esperienza di Intesa Sanpaolo nel promuovere sostenibilità e innovazione si è rivelata determinante anche a livello locale, con un’effettiva vicinanza alle esigenze di famiglie ed imprese – ha proseguito Zaia -. Dal 2023, l’Istituto ha inoltre esteso il proprio impegno al progetto di valorizzazione del sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, entrando a far parte dell’Associazione che lo tutela. Il suo ruolo di ‘grande sostenitorè ha dato impulso a iniziative che spaziano dalla mobilità green al turismo slow, oltre a eventi socio-culturali capaci di rafforzare l’identità del territorio”. Questa collaborazione pubblico-privata rappresenta un esempio virtuoso per sostenere la crescita economica e l’innovazione. “I risultati – conclude Zaia – dimostrano l’importanza di fare squadra per promuovere investimenti mirati. Grazie a questa sinergia, stiamo aumentando la competitività del turismo e dell’agroalimentare, ottimizzando al contempo l’uso delle risorse naturali. Il rapporto tra il Veneto e Intesa Sanpaolo è un esempio di visione condivisa che offre stimoli concreti e un rinnovato slancio a settori fondamentali per l’economia regionale e nazionale”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma