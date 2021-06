VENEZIA (ITALPRESS) – “Abbiamo aperto le prenotazioni vaccinali per i ragazzi dai 12 anni in su e c’è stato l’assalto, abbiamo già 250mila prenotazioni. In agenda abbiamo 700mila posti dal 24 giugno al 4 agosto per una popolazione di 1.300.000”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante la conferenza di aggiornamento circa l’andamento del virus in regione. “Da domani a mezzogiorno apriremo le liste vaccinali per gli operatori del turismo, per loro ci sono 9mila posti disponibili già da subito. Nelle ultime 24ore abbiamo somministrato 20mila vaccini, siamo al 98% della copertura per gli over 80, 87,7% per i 70-79 anni, 81,5% per i 60-69 anni, 71% per i 50-59 anni e 56% per i 40-49 anni”, ha aggiunto Zaia.

(ITALPRESS).