VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha approvato il “Programma 2022-2024 degli interventi a favore della famiglia” che, in questa forma, sarà sottoposto al Consiglio regionale. Il documento prevede una serie di interventi per i quali già nel 2022 è previsto uno stanziamento pari a 28.790.092 euro. “Con il provvedimento si invia all’assemblea consiliare un programma di iniziative a favore e a sostegno delle famiglie venete – spiega l’assessore al Sociale Manuela Lanzarin – Un disegno che parte da una fotografia del contesto. Nel Veneto, secondo i dati statistici del 2019, ci sono 2.098.446 famiglie. Ma il numero dei nuclei risulta superiore del 6,4% rispetto al 2007 e dell’80% rispetto al 1971. Nel 2018 le nascite sono state inferiori del 5,2% rispetto all’anno precedente e negli ultimi cinquant’anni siamo passati da una media di 3,6 componenti a poco più di 2. Le famiglie unipersonali nel 1971 erano appena il 10%, oggi si aggirano sul 31% mentre vanno sparendo (6%) quelle con 5 o più componenti. Questo ci dice che la famiglia è sempre più piccola ed è indiscutibilmente cambiato il modo di costruirla, basta pensare che negli ultimi 10 anni sono aumentate del 30% quelle in cui almeno uno dei partner proviene da un’unione precedente. Ma non è in crisi la sua funzione di luogo delle relazioni affettive e di principale rete di sostegno della persona”. Le risorse già previste per il 2022 sono così suddivise: interventi per potenziamento e riqualificazione dei servizi socioeducativi destinati alla prima infanzia: 15.500.000 euro; progetti di riduzione della retta di frequenza di servizi socioeducativi della prima infanzia: 4.900.000 euro; attivazione fondo per comuni che attivano progetti per “famiglie fragili”: 5.180.000; sviluppo coordinamento “Sportello per la famiglia”: 500.000 euro; Potenziamento funzioni assistenza e mediazione familiare presso i Consultori: 2.410.092,98 euro; “Valutazione d’impatto familiare” in ambito di sostegno della famiglia e della natalità: 300.000 euro.

– Foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

