La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin, ha approvato nell'ultima seduta il Programma di interventi a favore delle famiglie fragili, per l'anno 2024, per un importo complessivo di 5.180.000 euro.

Si tratta in particolare di misure volte a sostenere le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art. 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (art. 13).

“In un periodo in cui le risorse economiche non sono molte – sottolinea l’assessore Lanzarin – è importante investirle verso chi ha più bisogno. Portare aiuto e serenità è il nostro obiettivo e, quando si riesce a raggiungerlo, sostenendo famiglie in difficoltà, è molto gratificante”.

Le risorse saranno assegnate ai 21 Ambiti Territoriali Sociali regionali, riconosciuti quali strutture organizzative idonee a una corretta ed omogenea attuazione del programma di interventi. Spetterà agli ATS occuparsi della divulgazione del programma, della raccolta delle domande, dell’esame istruttorio delle richieste, dell’approvazione della graduatoria, della comunicazione relativa agli esiti della domanda e della rendicontazione alla regione. Le domande potranno essere presentate nel periodo tra il 1° maggio e il 15 giugno del 2025. A ciascun Ambito territoriale spetterà la medesima somma rendicontata alla Regione per il periodo 2022.

