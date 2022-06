VENEZIA (ITALPRESS) – Inaugurato CAVhere, il nuovo spazio fisico presente all’interno dell’area di servizio Arino Est nella A4. Si tratta di un luogo polifunzionale, aperto sette giorni su sette, dalle 10 alle 18, per tutta la stagione turistica estiva, e nasce con l’obbiettivo di offrire assistenza ai viaggiatori nell’ambito della mobilità e in quello turistico per rafforzare il legame con il territorio. All’interno dell’ufficio tutte le destinazioni del Veneto avranno la possibilità di far conoscere la propria offerta turistica in una speciale vetrina all’interno di uno snodo fondamentale per chi viaggia verso Venezia e il litorale. Per raggiungere questo obbiettivo la Direzione Turismo della Regione del Veneto ha formato il personale presente nella stazione di servizio mettendo a disposizione tutte le funzionalità del DMS regionale, il grande contenitore delle informazioni e dell’accoglienza turistica delle destinazioni che mette in relazione tutti gli IAT, gli Infopoint e le 17 Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) del Veneto, in particolare quella della Riviera del Brenta con cui l’Infopoint di Arino Est sarà formalmente convenzionato. “Dal cuore delle destinazioni alle arterie di collegamento, per creare una forte sinergia in termini di informazione e accoglienza turistica – ha detto l’assessore regionale al Turismo Federico Caner, presente insieme alla Presidente e all’Amministratore Delegato di

Concessioni Autostradali Venete – L’InfoPoint CAVhere è la prima partnership tra la Regione del Veneto e le Concessioni Autostradali Venete e rappresenta un tassello importante per assicurare una capillare attività di promozione sul territorio, offrendo assistenza al turista quando è in viaggio. Per questo è necessario fin da subito consolidare la collaborazione per diffondere questa buona pratica anche in altri punti di snodo del traffico nel territorio creando, così, una rete di informazione e accoglienza turistica regionale all’interno delle strade venete soddisfando le esigenze di un ospite sempre più evoluto”.

(ITALPRESS).

