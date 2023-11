VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta Regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla Sanità, e ai Servizi sociali e alla Programmazione socio-sanitaria, ha approvato il nuovo Piano Triennale per le Dipendenze 2024-2026. Il provvedimento è finanziato con 4 milioni e 500mila euro.

“È con grande soddisfazione che siamo giunti all’approvazione della Delibera riguardante il nuovo Piano – sottolinea l’assessore Lanzarin -. Non solo perché conferma il giusto orientamento della precedente pianificazione, ma anche e soprattutto perché prevede un grande e ulteriore impulso ad interventi integrati e capillari. È il risultato di un importante lavoro e si pone elemento innovativo nel panorama della prevenzione, intercettazione, accompagnamento e cura. Ancora una volta, per il secondo triennio, le politiche si sviluppano a partire da una programmazione multilivello e condivisa. Questo con l’obbiettivo di rispondere ai bisogni emergenti; dalla prevenzione al trattamento fino alla riabilitazione, in continuità con il piano precedente. Un’esperienza con esiti positivi in termini di arricchimento e rafforzamento delle attività che impegnano quotidianamente i nostri professionisti e operatori”.

