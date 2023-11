Velasco “Saremo una preoccupazione per rivali”

MILANO (ITALPRESS) - "Tutte le cose che si dicono prima non servono a niente, non parlo mai prima. Bisogna andare a giocare, bisogna preparare le squadre per giocare partite quando ci saranno difficoltà. I tifosi non ne tengono conto ma bisogna saper giocare anche quando si gioca male, bisogna saper giocare male", le parole del neo ct della nazionale femminile di volley. pia/glb/gtr