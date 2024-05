Velardi “Il problema delle periferie riguarda tutte le città”

PALERMO (ITALPRESS) - Per favorire sviluppo del territorio e rigenerazioni urbane serve, per il presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali Claudio Velardi, una cooperazione “tra chi amministra e chi viene amministrato: i comportamenti dei cittadini sono un aspetto fondamentale per lo sviluppo urbano, ma è ovvio che serve uno sforzo comune”. Per quanto riguarda le difficoltà delle periferie, Velardi invita a non circoscriverle esclusivamente al Mezzogiorno: “È un problema che riguarda tutte le città contemporanee: i centri sono ben curati e frequentati, soprattutto grazie agli investimenti compiuti, mentre le periferie rischiano di rimanere ai margini”. E' quanto ha sottolineato Claudio Velardi a margine dell’incontro intitolato "Il processo di rigenerazione urbana nelle città del sud", organizzato dalla Fondazione Ottimisti&Razionali in collaborazione con la Fondazione Ifel e tenutosi nella chiesa di San Mattia ai Crociferi, a Palermo. xd8/vbo