Vela, battesimo del mare per il Class40 IBSA

Il porto di La Trinité-Sur-Mer, in Bretagna, ha ospitato il battesimo del mare del Class40 IBSA, la nuova imbarcazione con cui lo skipper Alberto Bona parteciperà a novembre alla Route du Rhum. La regata transatlantica è il primo progetto del programma triennale “Sailing into the Future. Together” che il velista oceanico ha avviato con IBSA a inizio del 2022. sat/gtr