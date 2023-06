Veicoli industriali, la transizione energetica è possibile

La transizione energetica anche per i veicoli industriali oggi è possibile, ma occorrono incentivi, infrastrutture e sistemi per produrre energia verde. Ne ha parlato Giovanni Dattoli, Managing Director Volvo Trucks Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. fsc/gtr