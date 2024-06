Vecchio “Le imprese del Sud stanno vivendo emergenza senza precedenti”

PALERMO (ITALPRESS) - “Le imprese del sud Italia stanno vivendo un'emergenza senza precedenti e nessuno sta facendo nulla: il 30 giugno scadrà la decontribuzione sud, facendo venire meno quel tentativo di colmare il gap tra territori. Bisogna rendere il paese coeso, ma con l'autonomia differenziata il nord potrà continuare ad andare veloce e il Mezzogiorno no. Il tema della coesione è centrale in chiave sia nazionale che internazionale: aver dato la maggior parte dei fondi Pnrr al Mezzogiorno non è un regalo, ma un tentativo di compensare il gap a livello economico" dice il presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio a margine di un incontro promosso da Unicredit sulla filiera dell’Healthcare tenutosi alla Camera di Commercio Palermo-Enna . xd8/tvi/gtr