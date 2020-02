“Scade il 28 febbraio il termine per la presentazione delle domande di aiuto a fondo perduto per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c, della legge regionale 17 del 2016”. Lo rende noto l’Assessorato a Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Valle d’Asota.

“Possono presentare domanda gli enti locali, le loro forme associative e i soggetti privati che operano senza fine di lucro, per l’animazione sociale e culturale delle comunità, per valorizzare, promuovere e salvaguardare l’identità e la cultura rurale della comunità valdostana, i prodotti agricoli regionali e i prodotti locali trasformati”, spiegano dalla Regione Valle d’Asota.

“Le domande devono essere presentate presso gli uffici della Struttura Promozione dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, siti a Saint-Christophe in Rue de La Maladiere 39, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e disponibile al link: https://www.regione.vda.it/agricoltura/l_r_17_2016/contributi_i.aspx”, si legge ancora nella nota diffusa oggi.

(ITALPRESS).