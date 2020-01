VDA, DOMANDE PER AIUTI A RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

A partire da lunedì 17 febbraio fino al 30 aprile 2020 sarà possibile presentare le domande di partecipazione al bando per la ricomposizione fondiaria per la concessione di contributi a fondo perduto a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti per la compravendita, la permuta o l’acquisizione di quote di terreni agricoli, al fine di consentire la costituzione di un fondo agricolo di almeno 1.000 metri quadrati.

