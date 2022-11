ROMA (ITALPRESS) – “Se non ci sarà la fine del mondo, di sicuro ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi”: questo è il post con cui Vasco Rossi ha annunciato le date del prossimo tour “Vasco live 2023”. L’appuntamento è per giugno 2023, quando il calcio lascia libero il campo al popolo del rock. “Finalmenteeentee” – rimane la parola d’ordine – si torna negli stadi. On the road again! “Il Vasco Live tour prosegue nel 2023 in altre città con doppie date: Bologna, Roma, Salerno e Palermo.

A Palermo lo stadio Barbera che non hanno mai concesso, a Salerno e a Bologna che aspettano da oltre dieci anni. E a Roma di nuovo a casa, all’Olimpico”, si legge sulla pagina Facebook del rocker di Zocca. Le date: 6 giugno Bologna – stadio Dall’Ara – 7 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara – 16 giugno Roma- Stadio Olimpico – 17 giugno Roma – Stadio Olimpico – 22 giugno Palermo – Stadio Barbera – 23 giugno Palermo – Stadio Barbera – 28 giugno Salerno – Stadio Arechi – 29 giugno Salerno – Stadio Arechi.

