Varchi “Mi candido perchè non voglio che Palermo perda la speranza”

"Avverto la volontà e il dovere di dare la mia disponibilità per provare a cambiare le sorti della mia città in cui prevale uno spirito di rassegnazione: io non voglio che Palermo perda la speranza": a dirlo Carolina Varchi, deputata di FdI e candidata a sindaco di Palermo, in un'intervista all'Italpress. mra/fsc/gtr