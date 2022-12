Varata a Messina nave “Aurelio Visalli” della Guardia costiera

Varata a Messina la nuova nave della Guardia Costiera, “Aurelio Visalli”, terza di una classe di unità navali denominata "Angeli del Mare", progettata per la ricerca e il salvataggio in mare. La nave porta il nome del Sottufficiale Visalli che ha perso la vita il 6 ottobre 2020 nel tentativo di salvare due giovani che stavano per annegare in mare, a cui è stata conferita la Medaglia d’Oro per l’altissima professionalità ed il senso del dovere. vbo/gtr