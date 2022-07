ROCAMADOUR (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giornata perfetta per la Jumbo-Visma al Tour: doppietta con vittoria di Wout Van Aert e Jonas Vingegaard che blinda la maglia gialla. Questo il riassunto della ventesima e penultima tappa del Tour de France 2022, la cronometro Lacapelle-Marival-Rocamadour di 40,7 chilometri. Una gara molto combattuta, vinta dal belga in 47″59″. Vingegaard era in corsa per la vittoria, ma negli ultimi km ha tolto il piede dall’acceleratore tagliando il traguardo con 19″ di distacco dal compagno di squadra. “Sono emozionato. Vincere con la squadra il Tour de France è davvero speciale – ha detto un commosso Van Aert, al terzo successo in questa edizione della Grande Boucle -. Anche la giornata è stata da sogno, Vingegaard è un atleta forte ma anche un bravo ragazzo. Sono molto stanco dopo tre settimane e ho dato tutto, oggi volevo vincere la tappa. E Jonas si è assicurato la maglia gialla: tutto insieme è speciale”. Un secondo posto che sa di trionfo per Vingegaard, che vince ancora una volta il confronto con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), terzo a 27″, e allunga in classifica generale sullo sloveno, ora staccato di 3’34”.

“E’ incredibile – ha ammesso Vingegaard non nascondendo l’emozione -. È difficile per me spiegare quello che provo a parole. Ce l’abbiamo fatta. Avere la mia compagna e mia figlia al traguardo rende tutto ancora più speciale. Fino allo scorso anno non pensavo di potercela fare. È anche un sollievo, sono così felice e orgoglioso”. Il campione del mondo Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) questa volta perde il duello con Van Aert che ormai da qualche anno accende le prove a cronometro e si ferma al quinto posto (+42″). In top-10 anche l’italiano Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), settimo a 1’25” dal vincitore. La Jumbo-Visma domina anche nelle classifiche di specialità: Vingegaard è maglia a pois e Van Aert si conferma in maglia verde. La maglia bianca di miglior giovane invece è saldamente sulle spalle di Pogacar. Si torna in strada domani per la ventunesima ed ultima tappa, la Parigi La Défense Arena-Parigi Champs-Élysées di 116 chilometri (partenza fissata alle ore 16.45).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com