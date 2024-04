Vampata per grigliata di Pasquetta, tre giovani ustionati nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) - Una grigliata di Pasquetta ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Belpasso, nel Catanese. Tre giovani sono rimasti ustionati. Sono stati investiti da una vampata del barbecue mentre stavano preparando il pranzo. Tutti e tre sono stati portati all'ospedale Cannizzaro di Catania. “Una strage che si ripete regolarmente. L'incidente più grave è avvenuto in provincia di Catania ed ha coinvolto 3 ragazzi ustionati, hanno usato l’alcol per accendere il barbecue e il ritorno di fiamma ha causato l'esplosione". Lo rende noto Rosario Ranno, direttore dell'Unità operativa complessa del Centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. "Il più grave - aggiunge - è un ragazzo di 20 anni, che ha riportato un'ustione del 40% della superficie corporea, di secondo e terzo grado. Ustioni gravi. Cosa ancora più grave, sono state compromesse anche le vie aeree". xo1/vbo/gtr