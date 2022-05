Vaiolo scimmie, Rezza “Allertate le regioni per il monitoraggio dei casi”

"A seguito della segnalazione di alcuni casi di vaiolo delle scimmie in Europa, il ministero della Salute ha tempestivamente allertato le Regioni e messo in piedi un sistema di monitoraggio dei casi". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza in un videomessaggio. mgg/mrv