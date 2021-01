ROMA (ITALPRESS) – In Veneto “la prossima settimana avremo, per effetto di un riequilibrio distributivo fra Regioni, le dosi necessarie a completare i richiami per coloro che avevano già avviato il percorso vaccinale. Inutile sottolineare che tutte le dosi che arriveranno, stante l’indeterminatezza sulle consegne da parte della Pfizer, saranno per il momento destinate ai richiami e non alle prime dosi”. Lo ha precisato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in un post su Facebook sull’andamento delle somministrazioni del vaccino anti-Covid in Veneto. “Speriamo – ha aggiunto Zaia – di poter riprendere quanto prima la campagna vaccinale con la stessa intensità con cui partimmo, col Veneto stabile al primo posto in Italia per efficienza e rapidità”.

(ITALPRESS).