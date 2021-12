Vaccino pediatrico, De Luca “Serenità per superare mesi imbecillità”

“Abbiamo avuto una partecipazione davvero straordinaria, in un clima di assoluta serenità”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita all’istituto comprensivo ‘Vittorino Da Feltre’ nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale in età pediatrica. fpa/pc/red