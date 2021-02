Vaccino, Liliana Segre invita lombardi over 80 ad aderire

Nell'ambito della sensibilizzazione per la vaccinazione anti-Covid per gli over 80enni Regione Lombardia ha pubblicato un video in cui la senatrice Liliana Segre invita le "nonne" e i "nonni" lombardi ad aderire alla campagna vaccinale. pc/red